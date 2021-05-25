Суд займется делом о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна

Зюзинский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Ерохину.

Заседание назначено на 3 июня в 9.45 мск. Моргенштерн планирует участвовать в заседании лично.

В треках рэпера усмотрели признаки пропаганды наркотических средств. Протокол в отношении Моргенштерна составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета).

Адвокат артиста Сергей Жорин уточнял, что претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. Известно, что проводилось несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу.

Моргенштерн был изначально привлечен как физическое лицо, однако впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя, что увеличило потенциальный штраф до 100 тыс. руб.

Если суд посчитает артиста юридическим лицом, штраф может возрасти до 1,5 млн руб.