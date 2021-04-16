«Свободу Лелушу»: россиянин не может покинуть китайскую «Фабрику звезд»

Российский студент из Владивостока не может покинуть китайское шоу Produce Camp 2021 (Chuang 2021) — аналог «Фабрики звезд».

Как пишет «Рен ТВ», 27-летний юноша попал в проект случайно, согласившись на предложение поработать переводчиком двоих из 90 участников. Однако продюсеры предложили проживающему в Китае россиянину остаться в проекте, и теперь жесткие условия контракта не дают ему покинуть лагерь на острове Хайнань без большого штрафа.

Иванов взял себе Лелуш по имени персонажа аниме «Код Гиасс. Восставший Лелуш». Он предполагал, что его скоро выгонят, однако ни нарочито фальшивое исполнение, ни безэмоциональное лицо не помогают ему вылететь с проекта. У Влада очень много фанатов, которые голосуют за него несмотря на то, что он не скрывает желания уехать домой.

В Twitter распространились хэштеги #свободулелушу и #freelelush — в постах пожалевшие исполнителя поклонники просят отпустить его домой.