Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что общественная реакция на приговор Михаилу Ефремову была чудовищной в своем желании «добить лежачего». Она охарактеризовала ее как лишенную сочувствия и милосердия, сообщает РИА «Новости».

«Я могу прокомментировать только с точки зрения сочувствия к Мише, к его судьбе. Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно», — заявила Хаматова в интервью агентству.

По ее словам, российское общество переступило опасную черту в своем желании «добить камнями» Ефремова.

Она добавила, что это серьезный повод задуматься каждому, кто принимал участие в травле.

«Мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей», — заключила Хаматова.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашаев может стать фигурантом уголовного дела

— Нового адвоката для Ефремова выберет его супруга

— Сцены с Ефремовым могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»