Охлобыстин заявил, что Ефремов хочет в тюрьму

Актер Иван Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП. Об этом сообщают «Известия».

По словам Охлобыстина, Ефремов хочет, чтобы все происходило по закону.

«Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова», — сказал Охлобыстин.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Охлобыстин написал трагическую пьесу для Ефремова

— Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

— Ефремова выносят из суда на носилках и госпитализируют