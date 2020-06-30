Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Пытающихся въехать в закрытое на карантин нижегородское село Дивеево людей останавливают на постах контроля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Таким образом полицейские опровергли заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что она не знала о запрете на въезд. В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Волочковой грозит штраф от 1 тыс. руб., сопровождавшему ее человеку — от 15 тыс.

Сейчас побывать в монастыре могут только жители села Дивеево.

Ранее на Анастасию Волочкову был составлен административный протокол за нарушение карантина. Артистка отказалась его подписывать и оскорбила одного из сотрудников полиции, пообещав «урегулировать процесс своим именем». Также она потребовала наказать сотрудников полиции, опубликовавших видеозапись конфликта, разгоревшегося из-за посещения артисткой монастыря в закрытом на карантин селе Дивеево.

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