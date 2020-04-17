Помощник Бабкиной ответил на слухи о ее недовольстве клиникой
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Представиель Надежды Бабкиной опроверг слухи о том, что народная артистка России была недовольна больницей в Коммунарке и якобы поэтому настояла на переводе в Центральный военный госпиталь в Красногорске.
В беседе с RT он также заявил, что сейчас состояние певицы стабильное. Надежда Бабкина находится в сознании и получает необходимое лечение.
Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.
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