Помощник Бабкиной ответил на слухи о ее недовольстве клиникой

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Представиель Надежды Бабкиной опроверг слухи о том, что народная артистка России была недовольна больницей в Коммунарке и якобы поэтому настояла на переводе в Центральный военный госпиталь в Красногорске.

В беседе с RT он также заявил, что сейчас состояние певицы стабильное. Надежда Бабкина находится в сознании и получает необходимое лечение.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

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