HBO хочет снять сериал по мотивам «Паразитов»
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо может стать основой для сериала HBO, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Официальный дистрибьютор картины CJ ENM заявил, что соглашение с HBO о производстве сериала на основе «Паразитов» уже почти достигнуто. Сам Пон Чжун Хо примет участие в съемках совместно с американским режиссером Адамом Маккеем.
Неизвестно, будет ли сериал продолжением или ремейком фильма.
Фильм «Паразиты» ранее получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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