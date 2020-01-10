HBO хочет снять сериал по мотивам «Паразитов»

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Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо может стать основой для сериала HBO, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Официальный дистрибьютор картины CJ ENM заявил, что соглашение с HBO о производстве сериала на основе «Паразитов» уже почти достигнуто. Сам Пон Чжун Хо примет участие в съемках совместно с американским режиссером Адамом Маккеем.

Неизвестно, будет ли сериал продолжением или ремейком фильма.

Фильм «Паразиты» ранее получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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