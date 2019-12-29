Пугачева не пришла на похороны Волчек из-за плохого самочувствия

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Народная артистка России Алла Пугачева не пришла на похороны художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря. Об этом сообщает StarHit.

На церемонии прощания ее муж юморист Максим Галкин заявил, что певица тяжело переживает утрату, поэтому чувствует себя не очень хорошо уже в течение нескольких днем.

«У нее резко поднялось давление и она физически не может находиться здесь», — добавил он.

Юморист также рассказал, что виделся с Волчек за неделю до ее смерти. По его словам, худрук «Современника» было «очень волевым человеком в каждую минуту своего существования».

Галина Волчек была госпитализирована 24 декабря в Боткинскую больницу с воспалением легких. 26 декабря у нее началась атрофия мозга, после чего она скончалась.

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