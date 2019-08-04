Умер Вилли Токарев

Умер певец Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы». Об этом сообщил Николай Тамразов со ссылкой на родственников.

Токареву было 84 года.

Ранее источник сообщил об экстренной госпитализации 84-летнего шансонье Вилли Токарева после обследования в одной из московских больниц.