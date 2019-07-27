Появилась новая информация о состоянии Инны Чуриковой

В больнице, где после травмы находится актриса театра и кино Инна Чурикова, рассказали о ее состоянии. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию из медицинского учреждения.

Согласно полученной информации, состояние актрисы остается тяжелым.

До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщал, что Чурикову могут выписать из больницы через несколько дней.

Ранее актриса внезапно упала со сцены во время спектакля «Русская песня». Из-за инцидента постановку прервали. После падения Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии. Актриса попала в реанимацию. Однако потом ее перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.