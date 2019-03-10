В сети появилась новая серия «Простоквашино»

Опубликована новая 12-я серия мультсериала «Простоквашино» под названием «Неудобные соседи». Об этом сообщает «Москва 24».

Уточняется, что новый эпизод мультфильма появился на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В новой серии герои пытаются найти участок для строительства дома с коровником и бассейном.

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Отмечается, что в 2019 году создатели сериала планируют выпустить 20 серий мультсериала «Простоквашино».

«Простоквашино» было перезапущено в 2018 году. Роли в новом сериале озвучивают Антон Табаков, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и другие.

Ранее сообщалось, что любовную историю Дяди Федора покажут в новой серии «Простоквашино».