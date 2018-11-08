Галкин отреагировал на отмену выступления Пугачевой из-за болезни

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин сообщил, что в семье все хорошо, так как он на гастролях, передает РИА «Новости».

«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо… Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала», — заявил Галкин.

Ранее певица Алла Пугачева объявила об отмене своего выступления на праздничном концерте Леонида Агутина.