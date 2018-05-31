Минкульт отказался поддержать запрет на продажу спиртного нетрезвым людям

Министерство культуры не поддержало законопроект, запрещающий продажу спиртного нетрезвым людям, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Минкульте, такая инициатива Минздрава касалась продавцов алкогольной продукции, которым разрешалось бы на свое усмотрение отказывать в продаже алкогольных напитков лицам, находящимся, по мнению продавца, в состоянии алкогольного опьянения.

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В ведомстве объяснили отказ неоднозначностью критериев и отсутствия прописанной процедуры определения у покупателя состояния опьянения.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задалась вопросом, на каких основаниях в учреждениях культуры продается крепкий алкоголь.