СМИ: по разозлившей Трампа книге снимут сериал
По книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» снимут сериал, сообщает The Hollywood Reporter.
Права на экранизацию книги приобрела компания Endeavor Content. Отмечается, что для компании эта сделка была самой дорогой за всю историю, и что ее стоимость исчисляется миллионами долларов.
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По информации издания, автор книги станет исполнительным продюсером сериала.
Президент США Дональд Трамп регулярно выражал недовольство популярностью книги о Белом доме, назвав Майкла Вольфа «психически больным». Также он заявлял, что книга «полна лжи и искажений».