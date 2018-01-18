СМИ: по разозлившей Трампа книге снимут сериал

По книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» снимут сериал, сообщает The Hollywood Reporter.

Права на экранизацию книги приобрела компания Endeavor Content. Отмечается, что для компании эта сделка была самой дорогой за всю историю, и что ее стоимость исчисляется миллионами долларов.

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По информации издания, автор книги станет исполнительным продюсером сериала.

Президент США Дональд Трамп регулярно выражал недовольство популярностью книги о Белом доме, назвав Майкла Вольфа «психически больным». Также он заявлял, что книга «полна лжи и искажений».