«Одни из нас», «Покерфейс», «Фандорин. Азазель», «Велма» и еще 12 сериалов января

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С 27 января на Apple TV+

Комедия о двух психотерапевтах, один из которых после недавней трагедии пришел к уверенности, что пациентам нужно говорить правду несмотря ни на что, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона. Героев играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд.