Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Культура

«Одни из нас», «Покерфейс», «Фандорин. Азазель», «Велма» и еще 12 сериалов января

Какие сериалы смотреть в январе 2023 года: выбор «Газеты.Ru»

close
100%
Кадр из сериала «Одни из нас» (2023)

Кадр из сериала «Одни из нас» (2023)

HBO/Warner Bros.
Долгожданная адаптация игры «Одни из нас» от автора «Чернобыля», многосерийный детектив режиссера «Достать ножи» со звездой «Жизней матрешки», переосмысление первой книги цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине, «взрослый» мультфильм про Велму Динкли (без Скуби-Ду) и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.
2

«Стрим» — 1 сезон

С 9 января на ТНТ

Комедия про школьника-аутсаудера, который надевает на голову шлем с камерой и начинает транслировать свою жизнь. В главной роли — Денис Власенко («Happy End»).

3

«Человек-коала» («Koala Man») — 1 сезон

С 9 января на Hulu

Мультсериал, спродюсированный одним из авторов «Рика и Морти» Джастином Ройландом. В центре сюжета — отец семейства, который пытается бороться с преступностью и охранять порядок под (не такой уж тайной) личиной супергероя Человека-коалы. Роли озвучили Хью Джекман, Хьюго Уивинг, а также Майкл Кьюсак («Улыбающиеся друзья», «YOLO: Кристальная фантазия»), Сара Снук («Наследники»), Джемейн Клемент («Реальные упыри») и Александра Даддарио («Белый лотос»).

4

«Велма» («Velma») — 1 сезон

С 12 января на HBO Max

Спин-офф франшизы про пса Скуби-Ду и команду ребят, раскрывающих мрачные тайны. Главной героиней шоу стала Велма Динкли, также в нем появятся остальные участники «Корпорации «Тайна» (пока еще не сформированной), причем Фред Джонс окажется подозреваемым в убийстве. Создательницей «Велмы» выступила звезда «Офиса» Минди Калинг, которая также подарила героине свой голос.

5

«Викинги: Вальхалла» («Vikings: Valhalla») — 2 сезон

С 12 января на Netflix

Продолжение спин-оффа «Викингов», действие которого разворачивается спустя век после событий оригинального шоу.

6

«Дом с прислугой» («Servant») — 4 сезон

С 13 января на Apple TV+

Заключительный выпуск мистического триллера, снятого под руководством М. Найта Шьямалана, о семье, потерявшей младенца, и таинственной няне, которая после этого появилась в доме. В главных ролях — Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Тоби Кеббелл («Рок-н-рольщик»), Нелл Тайгер Фри («Игра престолов») и Руперт Гринт (фильмы о Гарри Поттере).

7

«Охотники» («Hunters») — 2 сезон

close
100%

Кадр из сериала «Охотники» (2020)

Big Indie Pictures

С 13 января на Amazon Prime Video

Финальный сезон конспирологического триллера с Аль Пачино о группе людей, которые в США 70-х разыскивают нацистов, перебравшихся в Америку и планирующих построить там Четвертый рейх.

8

«Ваша честь» («Your Honor») — 2 сезон

С 13 января на Showtime

Продолжение и финал адаптации израильской драмы о судье, чей сын стал виновником аварии со смертельным исходом. В главной роли — Брайан Крэнстон.

9

«Мэр Кингстауна» («Mayor of Kingstown») — 2 сезон

С 15 января на Paramount+

Второй выпуск криминального триллера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун», «Любой ценой») о влиятельном семействе, контролирующем тюремный бизнес в городе Кингстауне, штат Мичиган.

10

«Одни из нас» («The Last of Us») — 1 сезон

С 16 января на HBO

Сериальная адаптация первой части видеоигры «Одни из нас» про контрабандиста, которому поручают перевезти через всю постапокалиптическую Америку девочку, чья кровь может стать ключом к вакцине от опасного грибка, превращающего людей в монстров. В главных ролях снялись Педро Паскаль и Белла Рамси, автором шоу выступил создатель «Чернобыля» Крейг Мейзин.

11

«Фандорин. Азазель» — 1 сезон

close
100%

Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

Плюс Студия

С 19 января на «Кинопоиске»

Экранизация (и переосмысление) первой книги Бориса Акунина о детективе Эрасте Фандорине. Действие перенесено в альтернативную Россию 2023 года, где у власти до сих пор находится династия Романовых и действует конституционная монархия. Молодой Фандорин, только начавший карьеру в сыскном управлении полиции, расследует первое серьезное дело — о публичном самоубийстве владельца нефтяной компании.

12

«По правде говоря» («Truth Be Told») — 3 сезон

С 20 января на Apple TV+

Третий выпуск криминально-юридической драмы о журналистке и ведущей тру-крайм-подкаста (Октавия Спенсер), которая расследует запутанные преступления. В новых сериях героиня займется поиском пропавших темнокожих школьниц, предположительно, похищенных торговцами людьми.

13

«Покерфейс» («Poker Face») — 1 сезон

С 26 января на Peacock

Комедийный детектив Райана Джонсона («Достать ножи», «Звездные войны: Последние джедаи») о женщине по имени Чарли Кейл, которая всегда распознает, когда ей лгут. Это умение она использует для раскрытия дел, колеся по всей Америке. Главную героиню сыграла звезда «Жизней матрешки» Наташа Лионн, также в «Покерфейсе» снялись Джозеф Гордон-Левитт, Эдриен Броуди, Хлоя Севиньи, Рон Перлман и другие.

14

«Волчья стая» («Wolf Pack») — 1 сезон

С 26 января на Paramount+

Сверхъестественная драма о четырех подростках, которые встречаются после того, как калифорнийские пожары пробуждают таинственное существо, и выясняют, что они связаны друг с другом, — причем в деле замешаны оборотни. В одной из ролей снялась звезда «Баффи — истребительницы вампиров» Сара Мишель Геллар.

15

«Я «любила» мужа» — 1 сезон

С 26 января на Premier

Комедия про женщину, которая случайно убивает мужа во время секса, узнав о его измене, после чего прячет тело и пытается начать нормальную жизнь, однако в планы вмешивается новый парень героини — следователь, ведущий дело об исчезновении ее супруга. В сериале снялись Светлана Ходченкова, Александр Яценко, Павел Ворожцов и Юлия Александрова.

16

«Терапия» («Shrinking») — 1 сезон

С 27 января на Apple TV+

Комедия о двух психотерапевтах, один из которых после недавней трагедии пришел к уверенности, что пациентам нужно говорить правду несмотря ни на что, а второй узнает, что у него болезнь Паркинсона. Героев играют Джейсон Сигел и Харрисон Форд.

17

«Локвуд и компания» («Lockwood & Co.») — 1 сезон

С 27 января на Netflix

Экранизация фэнтези-цикла писателя Джонатана Страуда о лондонских подростках, которые по ночам сражаются с опасными призраками, наводнившими город.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 322-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 322-й день
«Центр Соледара контролирует «Вагнер»: Пушилин сообщил о переломе на фронте
Пушилин заявил о переломном моменте в «освобождении всей территории ДНР»
ЦБ возобновит валютные интервенции. Рубль уже подорожал
Центробанк с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке
Путин заявил, что ни один из предрекаемых противниками сценариев в отношении РФ не сбылся
Депутат Попов заявил, что IT-отрасли не хватит кадров, даже если вернутся все уехавшие
Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за лозунг из песни «Ойда»
РИА Новости: в Турции назвали сообщения о поставках боеприпасов Украине дезинформацией
Новости и материалы
Путин потребовал ограничить влияние на бюджет «потолка цен» на российскую нефть
Netflix показал трейлер документального фильма о Памеле Андерсон
Миллиардер Бернар Арно назначил дочь руководителем бренда Dior
В Монголии заявили о непричастности президента к коррупционному скандалу с углем
Умер заслуженный художник РФ Вениамин Чебанов
Захарова обвинила США в стремлении сделать Евросоюз «вассалом»
В США приостановили все внутренние рейсы 11 января
В посольстве РФ в Кабуле сообщили, что россияне не пострадали при теракте
В Екатеринбурге мать и пятилетнюю дочь искусала стая бездомных собак
Путин высоко отметил работу правительства Мишустина в 2022 году
Путин потребовал обеспечить достойным здравоохранением все регионы России
Бывшая ученица рассказала об учительнице, подравшейся со школьницей в Красноярске из-за сигареты
Зоологи предложили построить коридоры для животных между американскими заповедниками
AFP: более 20 человек погибли или пострадали при взрыве в Кабуле
Bloomberg: профсоюзы пригрозили забастовками в ответ на «жестокую» пенсионную реформу Макрона
В Ульяновске будут судить мужчину, обвиняемого в серии нападений на девушек
Глава правящей партии Германии раскритиковал Макрона за спешку с поставкой танков Украине
«КП»: Лепс заработал 19 млн на солнцезащитных очках
Все новости
Новый «Союз» запустят в феврале, поврежденный вернут беспилотно. Что известно о ситуации на МКС
Корабль «Союз МС-23» для возвращения экипажа МКС на Землю отправят к станции 20 февраля
Минцифры работает над «кнутом и пряником» для уехавших айтишников
Для вернувшихся в Россию IT-специалистов могут ввести бронь от призыва в армию
На Западе не верят в успех контрнаступления Украины без танков
Independent: на Западе считают, что Украина не сможет успешно наступать без танков
FP: Турция передала Украине кассетные снаряды времен холодной войны
СМИ: Анкара передает Киеву кассетные боеприпасы конца прошлого века
«Говорить о старении считается неприличным»: зачем нужно знать свой биологический возраст
Эндокринолог Мачехина рассказала, какие препараты помогут не стареть
Тест: как правильно писать «не» с разными частями речи
Ответьте на шесть вопросов по теме, в которой все вечно ошибаются
Спилбергу — за детство, дель Торо — за Пиноккио: главные победители «Золотого глобуса»
«Ради первого концерта дочери продала квартиру родителей»: колонка мамы блогера Миланы Стар
Мать Миланы Стар рассказала об успехе дочери и ее отношениях с отцом, актером Виталием Гогунским
Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
Зеленский указом оставил без украинского гражданства Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина
В помиловании отказано. Россиянка Софья Сапега осталась в белорусской тюрьме
Сидящую в белорусской колонии россиянку Софью Сапегу отказались помиловать
Иностранные автокомпании отказываются поддерживать проданные в России машины
Автодилеры рассказали о проблемах с диагностикой иномарок
Книга потерянного принца: что увидели критики в мемуарах Гарри
Мемуары принца Гарри назвали самым «терпимым» из всех его медиапродуктов
Штраф или год колонии? Что грозит модели Полине Фейс за обнаженные фото у храма в Москве
ТАСС: в Головинский суд Москвы поступило дело против тату-модели, раздевшейся перед храмом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть