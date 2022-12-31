8 новых фильмов и сериалов на новогодние каникулы

Специально для тех, кто в эти новогодние праздники решит остаться дома, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал восемь фильмов и сериалов, которые выйдут онлайн с 1 по 8 января. Среди них — гастрономический хоррор с Рэйфом Файнсом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом, неонуар режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна, готический детектив про Эдгара Аллана По и сериал о ведьмах из книжек создательницы «Интервью с вампиром» Энн Райс.

«Калейдоскоп» («Kaleidoscope») — 1 сезон

С 1 января на Netflix

Сериал-ограбление, частично снятый по мотивам реальной истории о том, как в 2012 году во время урагана «Сэнди» из нью-йоркского хранилища пропали облигации на $70 млрд. Всего в шоу будет восемь серий, первые семь из которых можно будет смотреть в произвольном порядке (отсюда и название). Одну из главных ролей играет звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито.

«Меню» («The Menu»), Марк Майлод

С 3 января на HBO Max

Черно-комедийный хоррор о мире высокой кухни, поставленный Марком Майлодом и спродюсированный Адамом Маккеем и Уиллом Ферреллом (все трое уже работали вместе над сериалом «Наследники»). В ансамблевый актерский состав вошли Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир, Джудит Лайт и Джон Легуизамо.

«Лживая взрослая жизнь» («La vita bugiarda degli adulti») — 1 сезон

С 4 января на Netflix

Экранизация одноименного романа Элены Ферранте — авторки «Неаполитанского квартета». Действие «Лживой взрослой жизни» разворачивается в Неаполе 90-х, где 12-летняя девочка узнает о давних семейных секретах и отправляется на поиски своей сестры.

«Звездные войны: Бракованная партия» («Star Wars: The Bad Batch») — 2 сезон

С 4 января на Disney+

Продолжение анимационного сериала про экспериментальный отряд клонов с генетическими мутациями, из-за которых герои не попали под действие чипов, активированных во время Приказа 66 об уничтожении джедаев.

«Ковбой из Копенгагена» («Copenhagen Cowboy») — 1 сезон

С 5 января на Netflix

Неонуарная драма режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна, которая стала его первой за 17 лет работой на датском языке. Главная героиня — девушка по имени Миу (Анжела Бундалович), которая пытается отыскать свою заклятую врагиню Ракель (Лола Корфиксен), а параллельно выжить в преступном мире Копенгагена. Премьера шоу состоялась в сентябре в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля.

«Всевидящее око» («The Pale Blue Eye»), Скотт Купер

С 6 января на Netflix

Готический триллер от режиссера «Черной мессы» и «Оленьих рогов» Скотта Купера. По сюжету в 1830 году ветеран Август Лэндор (Кристиан Бэйл) расследует серию убийств в Военной академии США. Помощь в поисках виновного герою оказывает молодой кадет Эдгар По (Гарри Меллинг), увлекающийся оккультизмом. В актерский состав вошли Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон, Тоби Джонс и Рэйф Сполл.

«Буровая» («The Rig») — 1 сезон

С 6 января на Amazon Prime Video

Сверхъестественный триллер о рабочих с нефтяной платформы в Северном море, которую отрезает от суши таинственный туман. В сериале снялись Эмили Хэмпшир («Космополис» Дэвида Кроненберга, «мама!» Даррена Аронофски), Иэн Глен и Оуэн Тил (оба — «Игра престолов»).

«Мэйфейрские ведьмы» («Anne Rice's Mayfair Witches») — 1 сезон

С 8 января на AMC+

Второе шоу из вселенной, которую канал AMC строит по произведениям Энн Райс (первым было прошлогоднее «Интервью с вампиром»). В центре сюжета — нейрохирургиня Роуэн Филдинг (Александра Даддарио), которая узнает, что происходит из древнего ведьминского рода, преследуемого злой сущностью.