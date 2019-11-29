Плейлист недели: Хаски, The Weeknd и Игги Поп

Хаски и Масло черного тмина — «Track 01»

Рэпер Хаски сдержал свое обещание и представил мини-релиз «У» — не один, а в соавторстве с Айдыном (он же Масло черного тмина). Долгожданный совместный проект, в котором первый внезапно начал читать фальцетом, предшествует новому альбому Хаски «4ПМП», выход которого запланирован на весну 2020 года. В записи также принял участие Andy Panda из Miyagi & Эндшпиль. За музыку ответственен коллаборатор и близкий друг хип-хоп-артиста BollywoodFM.

«Сегодня мы начинаем психотическую главу, которая плавит мозги», — предупредил поклонников Абель Тесфайе, известный как The Weeknd. В преддверии выхода четвертого студийного альбома музыкант вернулся с двумя новыми песнями «Heartless» и «Blinding Lights». И если первый трек — хип-хоп-бенгер о деньгах и славе, спродюсированный Metro Boomin и Илланджело, то второй — подарок для тех, кто соскучился по Абелю и его межгалактическому ар-н-би с Daft Punk эпохи «Starboy» .

Лауд и Cream Soda — «Дьявол»

Уфимский коллектив Лауд и москвичи Cream Soda наконец-то добрались до совместного релиза. В коротком (всего десять минут) альбоме «Русский стандарт» электронщики на этот раз обошлись без излюбленных диско и хауса и явно поддались влиянию Лауда с их обещанным брейкбитом. Ранее группы уже сотрудничали друг с другом, в том числе в треках «Prime Time» и «Трехочковый».

Джек Пеньяте — «Gemini»

Спустя десять лет после выхода «Everything Is New» британский артист Джек Пеньяте представил свой третий долгожданный альбом «After You» — очередной качественный сплав из самых трогательных и проникновенных баллад. Главный шедевр и стилически лучшее решение здесь — песня «Gemini» — фортепианное произведение, наложенное на цитаты из антивоенной поэмы Мервина Пика «Стихи падающей бомбы».

Канье Уэст — «Closed On Sunday»

Канье Уэст выпустил клип на песню «Closed On Sunday» со своего последнего альбома «Jesus Is King». В клипе рэпер прогуливается со своей женой Ким Кардашьян и их детьми по уже знакомых по «Follow God» равнинам — ролик был снят в Вайоминге, недалеко от ранчо хип-хоп-музыканта, где он и записывает музыку в последнее время. Бонус: в экранизации звучит обновленная версия композиции с госпелом хора «Sunday Service».

Кило Киш — «Spark»

Одна из самых интересных певиц на современной поп-сцене — Кило Киш — отметилась синглом «Spark». И, судя по ее последним релизам, она всерьез увлеклась экспериментальной электроникой. Песня войдет в предстоящий альбом артистки «Redux», который должен выйти уже в декабре.

Игги Поп — «Sonali»

Вот уж точно неожиданная коллаборация: Мак Демарко срежиссировал клип на песню «Sonali» с недавнего лонгплея Игги Попа. Главный герой ролика — известный по видео канадца «Nobody» рептилоид, который на этот раз едет к своей подруге на розовой плюшевой машине. Девушку сыграла возлюбленная ДеМарко Кира МакНалли, а роль парня-рептилии досталась Томми Миднайту.