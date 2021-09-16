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Эксперт рассказал, к каким людям «не идут» деньги

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Depositphotos

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал в беседе с агентством «Прайм», что деньги «идут» к тем, кто этого хочет и старается получить их.

Он считает, что фраза «идут деньги» применима к тем людям, которые хотят получить средства и умеют ими распоряжаться.

«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге «идти» перестают», — сказал эксперт.

Он отметил, что возможность их получения зависит от того, насколько человек может и желает их заработать.

Возможности для заработка могут изменяться в зависимости от объективных обстоятельств — образование, опыт, здоровье, место проживания и т. п. Желание же — сугубо личный момент — бывает, что человек декларирует, что желает заработать, но на деле не хочет связываться с потенциальными источниками дохода по некоторым причинам.

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