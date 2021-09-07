Счетная палата нашла способ сдержать цены на жилье в России

Аудитор Счетной палата России Наталья Трунова сообщила, что ведомство нашло способ сдержать цены на жилье в стране, передает РИА «Новости».

По ее словам, палата предлагает выдавать льготную ипотеку одному заемщику один раз в жизни. Аудитор отметила, что это поможет погасить искусственный спрос на жилье, а также позволит снизить цены на недвижимость.

Как уточнила Трунова, такая мера предлагается без привязки к месту жительства. Она подчеркнула, что у властей нет права ограничивать людей в выборе их перемещения.

«Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся. Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», — заключила Трунова.

Ранее российское правительство продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

По новым условиям предельная ставка по льготной ипотеке с 1 июля повысилась с 6,5% до 7% годовых, а максимальная сумма кредита снизилась во всех регионах до 3 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

В настоящее время один раз россияне могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. Однако количество раз для оформления льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% не ограничено.