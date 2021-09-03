В «Опоре России» рассказали, когда произойдет отказ от проверок малого бизнеса

Начавшаяся летом надзорная реформа может привести к тому, что дальнейшие моратории на плановые проверки малого бизнеса будут не нужны, как и сами проверки, заявил «Газете.Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Смысл реформы надзорной деятельности, которая началась 1 июля, в том, чтобы вообще плановых проверок в отношении малого бизнеса больше не было. Поэтому мораторий был нужен, чтобы провести реформу контроля надзорной деятельности и ее отладить. Логика риск-ориентированного подхода в том и состоит, чтобы вообще не ходить с плановыми проверками туда, где нет высокой степени опасности», — сказал президент «Опоры России».

Как подчеркнул Калинин, это касается только плановых проверок. Если на предприятие есть жалобы, или же в цифровом профиле отображаются какие-то несостыковки, возможны внеплановые проверки.

По итогам первого моратория, действовавшего в период с 2016 по 2018 год, от плановых проверок были освобождены более 500 тыс. малых предприятий, подсчитали в правительстве.

В 2020 году после объявления моратория на плановые проверки бизнесмены жаловались, что проверяющие «от абсолютно всех контрольно-надзорных органов» приходят все равно, но уже «внепланово» якобы по жалобам или в ходе «инспекционного режима».