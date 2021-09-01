Число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей резко возросло

Зарплату от 100 тыс. руб. получают 2,84 млн россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, или около 10,3% всех работников. По сравнению с допандемийным периодом численность сотрудников с такими заработками увеличилась на 45,6%, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Высокие зарплаты больше всего распространены на нефтегазовом севере России, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах.

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На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. руб., а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице. И если в Москве, Санкт-Петербурге и добывающих регионах зарплатами от 100 тыс. никого не удивишь, то в подавляющем большинстве субъектов, 66 из 85, доля трудящихся с такими заработками не достигает и 10%, а в 52 регионах — не доходит и до 5%, говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

«В России сохраняется серьезное отраслевое, внутри- и межрегиональное зарплатное неравенство, и пандемия его только усилила. Фиксируемый статистикой рост зарплат по большей части относится к крупным предприятиям и госсектору, в то время как в малом бизнесе и особенно в теневом сегменте заработки значительной части работников стагнировали», – отмечает Трубникова.

Больше всего работников с зарплатой от 100 тыс. руб. трудится в отрасли добычи полезных ископаемых (добыча нефти, газа, угля, металлических руд и минералов) – 30,2%, в финансовой и страховой сфере (сюда относят работников банков и финансовых организаций, финансистов, экономистов, управляющих активами и страховщиков) – 29,5%, в области информации и связи (включает IT, телекоммуникации, СМИ, создание контента) – 27,7%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (юристы, аналитики, инженеры и другие квалифицированные специалисты) – 22,6%, а также в строительстве – 17,4%.