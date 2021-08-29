Новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году

Новый гражданский авиалайнер среднемагистрального класса МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь телеканалу «Россия-1».

Программа находится на стадии сертификационных испытаний и производства лайнеров для первых заказчиков. Полностью готовые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в следющем году.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, представляет собой глубокую модернизацию пассажирского Як-42. Предполагается, что основную конкуренцию МС-21 составит китайский самолет Comac C919, но, вместе с тем, МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX с Airbus A320neo.

Ранее сообщалась, что самолет управления войсками на случай ядерной войны появится в России.