В ФАС заявили, что «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки

В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») препятствует проведению проверки. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в официальном Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, охрана бизнес-центра незаконно преградила проход представителям ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах.

«У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото и видеозапись, снимаются копии с документов», — подчеркнули в ведомстве.

Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит выездные проверки крупнейших российских ритейлеров: «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита». Сети магазинов подозревают в картельном сговоре. Причиной проверок стали жалобы граждан на рост цен, цель — предотвращение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.