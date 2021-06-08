В ЦБ не видят рисков отключения России от системы SWIFT

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что «с точки зрения своей защищенности» в Центробанке создали систему передачи финансовых сообщений, работающую на внутрироссийские операции.

По словам представителя ЦБ, востребованность такой российской системы растет.

«Если вы посмотрите на цифры, 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России», — сказала Скоробогатова.

Она отметила, что к этой системе уже подключился 31 иностранный банк из семи стран. Первый зампред ЦБ уточнила, что на Белоруссию приходится 22 финансовые организации из 31.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страна готовится к возможному отключению от SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В CМИ регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.