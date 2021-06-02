Только четверть россиян откладывают деньги

По состоянию на май текущего года привычку откладывать деньги сохранили только 25% россиян, сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование страховой компании «Росгосстрах жизнь».

При этом за три месяца – с февраля 2020 года – число людей с накоплениями в России сократилось в 1,6 раза, с 40%.

Четверть респондентов, у которых есть накопления, сообщили о наличии финансовой подушки в размере от 50 до 100 тысяч рублей. При это каждый пятый участник опроса накопил около 50 тысяч рублей, а каждый шестой – около 500 тысяч.

Большинство россиян, откладывающих деньги, не имеют конкретной цели и копят «на всякий случай». Самыми популярными целями у тех, кто знает, для чего хранит сбережения, стали покупки недвижимости и автомобиля, а также оплата образования для детей и туристическая поездка. Кроме того, каждый десятый респондент с финансовой подушкой рассказал, что откладывает деньги на пенсию.

Ранее россияне рассказали о достаточном для достойной жизни доходе, больше трети сочли достаточным для нормальной жизни доход в 50 – 80 тысяч руб. в месяц.