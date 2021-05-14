Россия восстановила авиасообщение с рядом стран

Россия с 25 мая на взаимной основе возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 25 мая увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией.

Авиаперелеты возобновляются из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время Россия откроет ряд новых стран для авиасообщения. По ее словам, сейчас многие страны предлагают России открыть авиасообщение.

Голикова отметила, что авиасообщения будет открываться с теми странами, где будет удовлетворительная эпидемиологическая ситуация.