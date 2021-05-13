Сбер опередил другие российские компании в составляемом Forbes рейтинге Global 2000

Сбер занял 51-е место в мировом рейтинге крупнейших публичных компаний Global 2000, составленным журналом Forbes.

Как результат, в 2021 Сбер опередил другие отечественные компании, вошедшие в список.

В расчет при составлении рейтинга, как говорят его составители, брались показатели продаж, прибыли, активы и рыночная стоимость.

Так, по утверждению Forbes, на 2021 год объем продаж Сбера равнялась $47,3 млрд, а прибыль — $10,4 млрд.

Активы Сбера, по оценке журнала, составляют $486,9 млрд, а рыночная стоимость — $85,7 млрд.

Как говорил Forbes глава Сбера Герман Греф, несмотря на COVID-19, банк упрочил свои позиции на рынке, не в последнюю очередь, благодаря новым диджитал-продуктам.

Только год назад в рейтинге Global 2000 Сбербанк был шестым среди компаний из РФ, а в общем рейтинге занимал 402-е место.