Носки потеряли первенство в списке самых популярных подарков на 23 февраля

Носки и автомобильные принадлежности потеряли лидерство в списке подарков на 23 февраля в 2021 году, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, передает РИА «Новости».

Аналитики проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что этом году чаще всего покупались в подарок спортивные товары, часы и ювелирные украшения.

Среди спортивных товаров чаще всего приобретали: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта. Оборот в интернете спортивных товаров неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 руб.

На втором месте оказались часы и ювелирные украшения. Их оборот увеличился на 62%, а средняя сумма покупки составила 15 473 руб. На третьем месте — цветы и сувениры, их оборот вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3 360 руб. Как отмечают аналитики, это связано в первую очередь с тем, что 23 февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц.

В 2021 году практически не выросли продажи к 23 февраля одежды, электроники и аксессуаров для автомобилей.

«Люди все чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье», — резюмирует сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

«Газета.Ru» также подготовила список технологичных и, главное, полезных подарков для мужчин по случаю Дня защитника Отечества.