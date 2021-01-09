Правительство установило прожиточный минимум в России в 2021 году в размере 11 653 рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров его размер будет равен 10 022 рубля.

При этом прожиточный минимум в текущем году установлен на год, а не на квартал.

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