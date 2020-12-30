Акционеры Tiffany одобрили слияние с LVMH

Акционеры американской Tiffany & Co. одобрили слияние с французской LVMH, пишет Reuters со ссылкой на американскую компанию.

«На внеочередном собрании акционеров более 99% голосов было отдано за завершение сделки», — говорится в сообщении.

LVMH и Tiffany договорились о покупке последней в ноябре 2019 года. Стоимость сделки составила $15,8 миллиарда. Планировалось, что слияние завершится 24 августа, но к этому моменту регуляторы не одобрили сделку. Ожидается, что она завершится в начале 2021 года.

Французская LVMH владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Tiffany & Co. выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и другие аксессуары.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сделку по слиянию LVMH и Tiffany одобрили в ЕС

— LVMH и Tiffany договорились о новых условиях слияния