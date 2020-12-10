Песков переадресовал вопрос о регулировании цен на продукты кабмину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сдерживании цен на продукты правительству.

Представитель Кремля пояснил, что соответствующее поручение дано кабинету министров, который будет налаживать ситуацию только рыночными методами.

«Делать это будет только правительство», — заключил Песков.

Он добавил, что кабмин оперативно сформирует новые правила и отметил, что с прошлого воскресенья граждане начали направлять много обращений, в которых говорится о росте цен в различных регионах с конкретными примерами.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. После этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты.

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