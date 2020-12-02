Глава Белгородской области первым объявил 31 декабря выходным
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе объявят выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, Белгородская область стала первым регионов, принявшим такое решение.
При этом жители области будут обязаны отработать этот день в субботу, 26 декабря. Распоряжение распространяется на работников органов исполнительной власти, сотрудников государственных органов власти, а также областных государственных учреждений и предприятий региона.
Также глава Белгородской области рекомендовал принять соответствующие решения органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам.
Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал глав российских регионов объявить 31 декабря выходным днем.
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