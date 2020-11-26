Disney уволит 32 тысячи сотрудников в первой половине 2021 года

Американская корпорация Walt Disney в первой половине 2021 года сократит порядка 32 тысяч сотрудников, преимущественно парков, из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно данным компании, общий штат составляет около 203 тысяч сотрудников. То есть сокращения коснутся более 15% штата.

По состоянию на 3 октября 2020 года около 37 тысяч сотрудников Walt Disney находились в неоплачиваемом отпуске.

Ранее руководство Walt Disney Co призвало власти Калифорнии разрешить открыться парку «Диснейленд», закрывшемуся весной 2020 года из-за коронавируса, отметив, что чем дольше власти будут ждать, тем больший урон будет нанесен местной экономике.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Disney оценила будущие убытки от последствий коронавируса

— Disney отправила 100 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск