Минтруд обещает россиянам реальный рост пенсий
Установленные федеральным законом размеры индексации пенсий для неработающих пенсионеров обеспечат реальный рост выплат, заявили в Министерстве труда России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В соответствии с федеральным законом, индексация пенсий неработающих пенсионеров в 2021-2024 превысит прогнозируемый уровень инфляции, рассказали в Минтруде.
По данным ведомства, после 2024 года размер страховых пенсий будет увеличиваться в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), при этом актуальные расчеты свидетельствуют, что индексация будет проводиться выше уровня инфляции.
Подобные показатели позволяют говорить об увеличении нынешних и будущих пенсий, указали в министерстве.
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