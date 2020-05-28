Рубль символически опускается к евро в начале торгов

На открытии торгов в четверг, 28 мая, курс рубля незначительно меняется по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.01 мск, курс доллара снизился на 3 коп. и составил 70,98 руб. В свою очередь, курс евро прибавил 8 коп., до 78,24 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, а РТС — на 0,57%. Июльский фьючерс на нефть Brent подешевел на 2,01%, до $34,04 за баррель.

Узнать подробный курс евро можно на странице »Котировки».

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