Во время пандемии 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице
Около 18 тысяч жителей Москвы признаны безработными по упрощенной схеме, из них больше 14 тысяч получают пособие. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
«По поручению Мэра Москвы к федеральному пособию была введена региональная компенсация, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19500 рублей», — заявили в штабе.
Там отметили, что на данный момент 17,9 тысячи москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие.
Уточняется, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономически активного населения, на сегодня он вырос и составляет 0,66%.
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