Во время пандемии 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице

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Около 18 тысяч жителей Москвы признаны безработными по упрощенной схеме, из них больше 14 тысяч получают пособие. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

«По поручению Мэра Москвы к федеральному пособию была введена региональная компенсация, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19500 рублей», — заявили в штабе.

Там отметили, что на данный момент 17,9 тысячи москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие.

Уточняется, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономически активного населения, на сегодня он вырос и составляет 0,66%.

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