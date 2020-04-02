Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки. Об этом он написал в своем Twitter.
«Может быть даже 15 млн баррелей в сутки. Хорошие (даже отличные) новости для нас всех», — написал Трамп.
Ранее он написал, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить нефтедобычу до 10 млн баррелей в сутки.
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