Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки. Об этом он написал в своем Twitter.

«Может быть даже 15 млн баррелей в сутки. Хорошие (даже отличные) новости для нас всех», — написал Трамп.

Ранее он написал, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить нефтедобычу до 10 млн баррелей в сутки.

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