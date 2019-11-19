Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на главного экономиста Нордеа Банка Татьяну Евдокимову.

Как отмечается, 18 ноября волатильность достигла 8,4%. В декабре 2014 года — январе 2015 года она составляла 56–57%.

В настоящее время рубль занимает седьмое место в списке самых волатильных валют развивающихся стран, лидирующие строчки принадлежат южноафриканскому ранду (12,85%), бразильскому реалу (12,2%) и чилийскому песо (11,86%).

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