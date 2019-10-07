Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом вероятно будет запущена в 2026 году. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что этот отрезок станет частью большой высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода.

По его словам, РЖД уже хочет приступить к строительству участка от Москвы до Нижнего Новгорода.

Как отмечается, приблизительная стоимость проезда на ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет составлять около 3,4 тыс. руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: —Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

— стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

— билеты в плацкарт подорожали в два раза