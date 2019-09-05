Дюков: «Газпром нефть» становится технологической компанией

«Газпром нефть», занимаясь своей цифровой трансформацией по сути, сама становится технологической компанией, заявил глава компании Александр Дюков в ходе выступления на сессии «Энергетический скачок: эффективность, инновационность, экологичность» во Владивостоке.

«Мы уже обладаем новыми компетенциями, создаём новые цифровые продукты. Если посмотреть на профессии сотрудников, которые работают в «Газпром нефти», то у нас уже очень много специалистов, которых привычнее встретить в технологических компаниях», — подчеркнул он.

По словам Дюкова, цифровая трансформация нефтегазового сектора сильно отличается, например, от цифровой трансформации в банковском секторе или в индустрии развлечений.

«Там с помощью цифровых технологий создаются принципиально новые продукты. Мы тоже создаём новые цифровые продукты в розничном сегменте, но все же наш основной товар не меняется. Поэтому у нас цифровая трансформация больше касается изменений бизнес-процессов. И конечно, в нефтегазе она сложнее, чем во многих других отраслях: мы строим цифровые модели в том числе химических и физических процессов», — пояснил глава «Газпром нефти».

Цифровая трансформация нефтяной компании невозможна извне, настаивает Дюков.

«Нельзя купить готовое коробочное решение - его просто не существует. Нельзя привлечь внешнюю технологическую компанию, чтобы она разработала для нефтяной компании киберфизическую систему. Она просто не сможет понять и охватить все те процессы, которые происходят в вертикально-интегрированной нефтяной компании», — уверен он. Поэтому «Газпром нефть», взаимодействуя и с внешними партнерами, развивает при этом соответсвующие компетенции внутри компании.