Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда торговых переговоров

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Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в... Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Американский флаг перед портретом Мао Цзэдуна во время визита президента США Дональда Трампа в...
Damir Sagolj/Reuters

Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда переговоров по урегулированию торговых споров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь для успешных переговоров необходимо создать подходящую атмосферу.

Уточняется, что точную дату следующих переговоров между странами он не назвал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что торговые переговоры между Китаем и США пройдут в сентябре. Он отметил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай из-за повышения пошлин.