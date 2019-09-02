Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда торговых переговоров

Китай и США обсуждают сроки проведения нового раунда переговоров по урегулированию торговых споров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь для успешных переговоров необходимо создать подходящую атмосферу.

Уточняется, что точную дату следующих переговоров между странами он не назвал.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что торговые переговоры между Китаем и США пройдут в сентябре. Он отметил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай из-за повышения пошлин.