Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, размер дополнительной социальной поддержки будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума пенсионеров.

Его расчет будет производиться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум в целом по стране.

На встрече с вице-премьерами Медведев заявил, что такой подход поспособствует повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Ранее стал известен средний размер пенсий россиян.