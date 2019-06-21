В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию

В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.

Он отметил, что должна исчезнуть малейшая угроза для граждан РФ «перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили авиаперевозки в Грузию.