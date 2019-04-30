Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Трамп заявил, что в мире еще достаточно нефти, чтобы без проблем свернуть сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

»...в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти.