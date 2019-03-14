Минфин и ЦБ договорились об отмене репатриации выручки в валюте

Российский Минфин договорился с Центробанком о том, что в 2020 году репатриация валютной выручки в рублях будет отменена. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам министра финансов России Антона Силуанова, если компания экспортирует сырье, репатриация может быть отменена до 2024 года. При этом правительство будет каждый год увеличивать долю нерепатриируемой выручки. Для других компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, кабмин сделает послабления.

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«За несвоевременное поступление валютной выручки готовы продлить период и понизить санкции», — заявил Силуанов.

Ранее Силуанов оценил затраты на реализацию послания Путина.