Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита

Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.

По его словам, украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты. Чем, например, такие маршруты, как «Ямал-Европа», чем «Северный поток-1»», — сказал он.

Новак добавил, что это обусловлено, в первую очередь, тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад, и тогда были старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа. В то же время реализация новых газотранспортных систем, которые строятся, такие как «Турецкий поток», «Северный поток-2, основана на самых последних современных технологиях, которые используются в этой области.