Эксперты проверили российские вина

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Эксперты Минпромторга, Минсельхоза и Роскачества оценили 320 российских вин, произведенных в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе экспертизы были проверены образцы вин российского производства, стоимость которых не превышает 1 тыс. руб. за бутылку и которые широко представлены в отечественных супермаркетах.

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По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, большинство вин превосходит минимальные требования ГОСТа — 71 балл. Две три изученных образцов получили оценку 78 баллов и выше.

Ранее Роскачество выяснило, что в российских магазинах нет пельменей высокого качества.