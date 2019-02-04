Times: кабмин Британии пересмотрит решение о выделении финпомощи Nissan
Правительство Великобритании пересмотрит свое решение о выделении финансовой помощи в размере $78,5 млн компании Nissan. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, это связано с тем, что Nissan отказалась от планов по автомобилей на собственном заводе в Сандерленде.
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Как отмечается, британский кабмин планировал направить средства для подготовки и повышения квалификации персонала во всей отрасли.
Ранее сообщалось, что во Франции отреагировали на возможное слияние Renault и Nissan.