В Петербурге хотят снизить возраст уголовной ответственности для малолетних живодеров

В Санкт-Петербурге местные депутаты предлагают снизить возраст уголовной ответственности для подростков за жестокое обращение с животными, сообщает «Фонтанка.ру».

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать и в 14 лет, к ним парламентарии хотят добавить жестокое отношение к животным. Отмечается, что инициативу единогласно поддержали на заседании комитета по законодательству городского Законодательного собрания 11 января.

После окончательного принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму.