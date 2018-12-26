CNN: министру финансов США грозит отставка из-за недовольства Трампа

Близкий к Белому дому источник рассказал, что, несмотря на предыдущие заявления президента США Дональда Трампа, его недовольство министром финансов Стивеном Мнучином растет. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

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По словам источника, на самом деле президент считает Мнучина ответственным за снижение основных биржевых индексов. Он отметил, что министр финансов находится в «серьезной опасности», а недовольство главы государства может привести к его увольнению.

«Мнучин находится под прицелом», — заявил источник.

Ранее Мнучин прокомментировал информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп намерен уволить главу Федеральной резервной системы.